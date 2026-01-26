Was wäre, wenn? Ein Krieg in Europa erschien lange undenkbar, nun tobt einer in der Ukraine schon seit fast vier Jahren. Und was, wenn auch Deutschland einen Krieg führen muss?
Köln - Deutschlands Wirtschaft ist einer Umfrage zufolge nur unzureichend auf den Kriegsfall vorbereitet. Wie eine repräsentative Befragung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft unter mehr als 1000 Firmen in Deutschland ergab, hat nur gut jede fünfte von ihnen Vorsorgemaßnahmen für Ausfälle von Infrastruktur getroffen.