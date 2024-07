ITF-Tennisturnier in Hechingen: „25. boso Ladies Open“ sind gestartet

1 Die ersten Qualifikationsspiele standen bei den „boso Ladies Open“ am Montag auf dem Programm. Foto: Stopper

Los geht’s mit spannenden Tennisspielen der Damen-Weltelite in Hechingen. Am Montagmittag wurden die ersten Ballwechsel gespielt.









Der Startschuss für die Jubiläumsausgabe – die „25. boso Ladies Open“ – ist am Montagmittag gefallen. Die ersten Qualifikationsduelle standen auf den insgesamt vier Courts auf der Tennisanlage des TC Hechingen auf dem Programm. Doch nicht nur Tennis vom Feinsten wurde den Zuschauern geboten. Viele Gäste machten am Fürstenberg-Tag auch von den reduzierten Bierpreisen an den Verpflegungsständen Gebrauch und ließen es sich auf der Tennisanlage gut gehen.