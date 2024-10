ITF-Jugendturnier in Villingen: Weshalb ein Wimbledon-Sieger an keinen neuen Boris Becker glaubt

Weshalb ein Wimbledon-Sieger an keinen neuen Boris Becker glaubt

ITF-Jugendturnier in Villingen

1 Rainer Öhler, Philipp Petzschner und Jürgen Müller (von links) sprechen über den Tennis-Nachwuchs. Foto: Michael Haug

Bis Sonntag messen sich Tennis-Talente aus aller Welt beim ITF-Jugendturnier im Villinger Friedengrund. Jürgen Müller vom TC Blau-Weiß Villingen und Rainer Öhler vom Badischen Tennisverband erklären die Hintergründe. Nachwuchs-Bundestrainer Philipp Petzschner spricht über seinen ersten Villingen-Besuch und den Tennis-Nachwuchs in Deutschland.









Schweiz, Niederlande, Tschechien, Frankreich: Die Autokennzeichen auf dem Parkplatz vor der VS Tennis Academy machen deutlich, dass sich in dieser Woche der internationale Tennis-Zirkus in der Doppelstadt trifft.