Itamar Ben-Gvir Christenhasser: Jerusalemer Abt Nikodemus Schnabel verurteilt Gewalt gegen Christen in Israel

Der Abt Nikodemus Schnabel beklagt zunehmende Gewalt gegen Christen in Israel. Der Angriff auf eine Ordensfrau in Jerusalem sei kein Einzelfall gewesen.
Der in Jerusalem lebende katholische Geistliche Nikodemus Schnabel hat zunehmende Gewalt gegen Christen in Israel beklagt. Der Angriff auf eine Ordensfrau Ende April in Jerusalem sei kein Einzelfall, sagte Schnabel im „Bayerischen Rundfunk“. In den vergangenen Jahren sei „etwas gekippt“, sagte der Abt der deutschsprachigen Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem.