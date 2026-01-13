Kaum hat Niclas Füllkrug erstmals von Beginn an für Milan gespielt, da stoppt Berichten zufolge eine Verletzung den deutschen Fußball-Nationalspieler im WM-Jahr. Er wird vorerst ausfallen.
Mailand - Niclas Füllkrug muss italienischen Medienberichten zufolge nach seinem ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Verein bereits den ersten Rückschlag einstecken. Der 32 Jahre alte deutsche Fußball-Nationalspieler hat einen gebrochenen Zeh und wird erstmal ausfallen. "Füllkrug schon k.o.", schrieb "Corriere dello Sport".