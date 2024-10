Italienische Nacht in der Kulturfabrik Zollernalb

1 Mario Vecchio kommt mit Bruno Zarella zur italienischen Nacht in die Kulturfabrik Zollernalb. Foto: © Kulturfabrik

Das Flair des Südens bringen Mario Vecchio, bekannt aus „Deutschland sucht den Superstar“ und der Vater von Giovanni Zarella in den kalten Älbler Herbst mit.









Link kopiert



Eine italienische Nacht bricht am Freitag, 18. Oktober, in der Kulturfabrik Zollernalb an. Mit dabei sind Bruno Zarrella, der Vater von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, sowie DSDS-Teilnehmer Mario Vecchio.