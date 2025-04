Dreh- und Spantage Südwest in VS eröffnet „Hier treffen sich die Besten der Branche“

Die Dreh- und Spantage Südwest sind dieses Mal so groß wie nie zuvor. Das Interesse an der Fachmesse ist da und schon beim Eröffnungsrundgang zeigte sich: Gerade in Zeiten der Unsicherheit wird hier auf Bewährtes gesetzt, auf Austausch und Innovationskraft, auf kurze Wege und Qualität.