Italienische Küche in Friesenheim: So kommt das Restaurant im TuS-Clubheim in Schuttern bisher an

Seit Juli haben Andrea Savi und seine Ehefrau Giuseppina Sorentino ein Restaurant im TuS-Clubheim eingerichtet. Der Verein ist mit dem jungen Pächterehepaar zufrieden.

„Ganz ehrlich: etwas Besseres hätte uns nicht passieren können“, sagt Matthias Greiner, Vorsitzender des TuS Schuttern, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es funktioniert gut“, resümiert Greiner. Gemeint ist das neue, junge Pächterpaar, das in Schuttern das Clubheim seit Juli 2025 als italienisches Restaurant führt. „Egal, mit wem ich spreche, alle sagen durchgängig: Wir sind so froh, dass die beiden da sind,“ erklärt Greiner.

„Die beiden“, das sind Giuseppina Sorentino, Restaurantfachkraft, und der gelernte Koch Andrea Savi mit Sohn Leonardo. Der Vierjährige ist auch Namensgeber für das Restaurant.

Schutterer besuchten das Restaurant nicht nur, weil das Essen ihnen schmecke, es müsse sich auch für das junge Paar rentieren, so die einhellige Meinung. Oft habe die Mannschaft nach dem Training einen großen Tisch gebucht. „Und die Jungs haben Hunger“, weiß Greiner und ergänzt: „Respekt, was dahinten aus der Küche heraus gezaubert wird.“

Sohn Leonardo macht im Kindergarten Werbung für das Restaurant

Jetzt gelte es, das hohe Niveau zu halten, „das ist unser größter Wunsch als Verein“, sagt Greiner. Dann dürfte auch immer voll sein und die beiden auch ihren Spaß an dem Restaurant haben. Auch die Gäste tragen das Engagement des jungen Paares mit. „Es funktioniert.“ Greiner ist dankbar und betont: „Die beiden sind ein Glücksgriff für Schuttern.“

Unsere Empfehlung für Sie Eröffnung Mitte Juli Neue Pächter fürs Clubheim in Schuttern gefunden Seit März 2025 musste sich der TuS Schuttern wieder nach einem neuen Pächter für sein frisch renoviertes Clubheim umschauen – schneller als gedacht, ist er fündig geworden

Das italienische Paar ist binnen weniger Wochen in Schuttern angekommen. Die beiden sind dankbar für die Unterstützung aus dem Verein und haben das „Da Leonarda“ gemütlich eingerichtet. „Wir fühlen uns sehr wohl“, sagt Sorentino. Von ihren Gästen werden die beiden mit ihren Vornamen angesprochen: Andrea und Giusi in Kurzform.

Der von Greiner gewünschte Wurstsalat befindet sich noch nicht auf der Karte, aber die beiden sind flexibel: „Wenn eine Gruppe das auf Vorbestellung wünscht, machen wir das“, erklärt Sorentino lachend. Bisher sei das jedoch noch kein Thema gewesen. Gegenüber unserer Zeitung betont Sorentino: „Wir wollen hier bleiben.“ Sohn Leonardo mache im Kindergarten in Meißenheim sehr viel Werbung für das Restaurant seiner Eltern und lädt seine Spielkameraden mit den Worten ein: „Kommt zu mir in mein Restaurant.“

Clubheim wurde von 2023 bis 2024 vollumgänglich saniert

Der TuS Schuttern hat das Clubheim vollumfänglich in der Zeit von 2023 bis 2024 saniert. Nach 40 Jahren war das Gebäude stark in die Jahre gekommen. Außerdem wurde der Gastraum um die bisherigen Duschen erweitert. Es ist Platz für 40 bis 45 Personen. Zum 1. Mai 2024 hatte Stefanie Bertelsen das Clubheim als Pächterin übernommen und schon im Januar 2025 hatte sie mehr oder weniger nicht mehr geöffnet.

Der Fünfjahrespachtvertrag wurde aufgelöst und der TuS hat sich nach einem neuen Pächter umgeschaut. Spätestens im Herbst dieses Jahres wollte der Verein sein Clubheim wieder neu verpachtet wissen. Schließlich gelte es auch die Sanierungsmaßnahmen, die sich im oberen fünfstelligen Betrag ansiedeln, über die Pacht abzuzahlen. Seit Juli 2025 sind nun Andrea Salvi und Giuseppina Sorentino die neuen Pächter. „Und werden es hoffentlich ganz lange bleiben“, so der Vorsitzende.