Italienische Küche in Friesenheim: So kommt das Restaurant im TuS-Clubheim in Schuttern bisher an

Seit Juli haben Andrea Savi und seine Ehefrau Giuseppina Sorentino ein Restaurant im TuS-Clubheim eingerichtet. Der Verein ist mit dem jungen Pächterehepaar zufrieden.
„Ganz ehrlich: etwas Besseres hätte uns nicht passieren können“, sagt Matthias Greiner, Vorsitzender des TuS Schuttern, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es funktioniert gut“, resümiert Greiner. Gemeint ist das neue, junge Pächterpaar, das in Schuttern das Clubheim seit Juli 2025 als italienisches Restaurant führt. „Egal, mit wem ich spreche, alle sagen durchgängig: Wir sind so froh, dass die beiden da sind,“ erklärt Greiner.