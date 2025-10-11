Italienische Hochzeit: Braut erwischt Bräutigam in flagranti

Eine Szene wie aus dem Film: Auf der Suche nach ihrem frisch angetrauten Ehemann macht eine Italienerin eine unangenehme Entdeckung. Es geht auch nicht ohne Verletzungen ab.
Cagliari - Auf der italienischen Insel Sardinien ist eine Hochzeit anders zu Ende gegangen als geplant: Die Braut erwischte ihren frisch angetrauten Mann nach einem Bericht der Lokalzeitung "La Nuova Sardegna" noch während der laufenden Feier mit einer anderen Frau - und zwar in dem Bett, in dem eigentlich die Hochzeitsnacht stattfinden sollte. Der Zeitung zufolge handelte es sich dabei um eine nahe Verwandte. Das große Fest mit etwa 200 Gästen sei dann recht schnell vorbei gewesen, hieß es.