Italienische Alpen: Fast 100 Menschen nach Seilbahn-Unfall in Italien evakuiert

Bei einem Seilbahn-Unfall werden vier Menschen verletzt, fast 100 sitzen auf dem Berg fest. Mit Helikoptern müssen sie nach und nach ins Tal gebracht werden. Die Aktion zieht sich über Stunden.
Macugnaga - Bei einem Unfall an einer Seilbahn in den italienischen Alpen sind vier Menschen leicht verletzt und anschließend fast 100 Menschen aus einem hoch gelegenen Skigebiet evakuiert worden. Wie die Bergwacht mitteilte, prallte eine Kabine der Seilbahn mit hoher Geschwindigkeit gegen die Barriere der Bergstation unweit der Gemeinde Macugnaga an der Grenze zur Schweiz.