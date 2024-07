Italien: Vater vergisst einjährige Tochter im Auto - Kind tot

1 Ein einjähriges Kleinkind ist in Italien in einem aufgeheizten Auto gestorben. Der Vater hatte es vergessen (Symbolfoto). Foto: imago/Manfred Segerer/IMAGO/Michael Bihlmayer

In der Nähe von Venedig vergisst ein Vater seine kleine Tochter bei mehr als 30 Grad im Auto. Für das Kind kommt jede Hilfe zu spät.









Ein einjähriges Kleinkind ist in Italien in einem aufgeheizten Auto gestorben, nachdem es mehrere Stunden in dem Fahrzeug in der prallen Sonne eingeschlossen war. Der Vater hatte vergessen, seine kleine Tochter am Morgen in die Krippe zu bringen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Stattdessen fuhr der Mann zu seiner Arbeitsstätte und stellte sein Auto auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet in der Gemeinde Marcon bei Venedig ab. In der Gegend in Norditalien erreichten die Temperaturen bis zu 34 Grad im Schatten.