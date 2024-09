Überflutete Straßen und umgestürzte Bäume - ein kurzes aber schweres Sommerunwetter hat am Dienstag Teile der italienischen Hauptstadt unter Wasser gesetzt.

In weniger als einer Stunde seien im Zentrum der ewigen Stadt 60 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen und damit so viel wie normalerweise in einem ganzen Herbstmonat, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die kommunalen Behörden in Rom.

Der Niederschlag in dieser Stärke sei völlig unerwartet gewesen und von keinem Wetterbericht vorhergesagt worden, sagte die städtische Umweltreferentin Sabrina Alfonsi laut Ansa. Kurz zuvor sei der Zivilschutz noch auf den Beinen gewesen, um einige Brände zu löschen. Der Regen kam mit heftigen Winden daher. Auch einige Unterführungen wurden überflutet. Für die kommenden Tage werden in Rom weitere Gewitter bei Tageshöchsttemperaturen von 32 Grad vorhergesagt.