Italien: Obduktion der Leiche: Deutsche wurde Opfer von Gewaltverbrechen

1 Unbekannte stachen die 53-Jährige nieder und versuchten ihre Leiche zu verbrennen. Doch das misslang. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Burkhard Schubert

Seit mehreren Jahren lebte ein deutsches Ehepaar am Mittelmeer. Vor einer Woche verließ die Frau das gemeinsame Haus und verschwand. Tage später wurde ihre Leiche gefunden. Die Untersuchung ist nun abgeschlossen.









Link kopiert



Eine 53 Jahre alte Deutsche ist an der Mittelmeerküste im Süden Italiens Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Obduktion einer Frauenleiche, die am Freitag in der Nähe der Küstengemeinde Ogliastro Marina entdeckt worden war, ergab, dass es sich dabei um die vermisste Bundesbürgerin handelt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau, die eigentlich aus dem Raum Augsburg stammte, lebte seit einigen Jahren zusammen mit ihrem Mann in der Gegend. Das Dorf mit etwa 800 Einwohnern liegt etwa 130 Kilometer südlich von Neapel.