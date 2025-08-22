Italien: Mutmaßlicher Drahtzieher von Nord-Stream-Sprengung verweigert Auslieferung

Der in Italien festgenommene mutmaßliche Drahtzieher der Nord-Stream-Sabotage verweigert die Auslieferung an Deutschland – und beteuert ein Alibi für die Tatzeit.
Der in Italien festgenommene mutmaßliche Drahtzieher der Sprengungen der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee verweigert die Auslieferung an Deutschland. Er habe bei einer Anhörung am Freitag angegeben, sich zum Zeitpunkt der Taten in der Ukraine aufgehalten zu haben, sagte Serhii K. laut einer Meldung der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Die nächste Anhörung sei für den 3. September angesetzt worden.