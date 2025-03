Italien gegen Deutschland: Welche Nationalspieler des VfB Stuttgart nominiert Nagelsmann?

1 Bundestrainer Julian Nagelsmann mit VfB-Stürmer Deniz Undav. Foto: /ActionPictures

In der nächsten Woche steigt für die DFB-Elf das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien – wie viele VfB-Profis sind dabei beim Länderspielklassiker?









Link kopiert



Die Bühne? Ist mit Blick auf die Orte des Geschehens die größtmögliche. Die Bedeutung der Spiele? Traditionell hoch. Der Reiz? Extrem. Deutschland gegen Italien also, zunächst im Fußballtempel in Mailand, dann drei Tage später im Fußballtempel von Dortmund – wer will da nicht dabei sein, bei diesem Klassiker im Nations-League-Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel am 20. und 23. März? Logisch, auch die Nationalspieler des VfB Stuttgart drängen in den Kader der DFB-Elf, den der Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Donnerstag um 11 Uhr offiziell bekannt gibt. Wobei das mit dem Drängen gerade so eine Sache ist.