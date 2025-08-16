Italien-Fan: Natalia Wörner: So genießt Die Diplomatin Rom

In Rom zu arbeiten, ist ein Traum – doch nicht alles im Schauspielerleben ist rosig. Natalia Wörner spricht über Gleichberechtigung und Tabus vor der neuen Folge «Die Diplomatin».
Rom - Im Morgengrauen durch ein fast leeres Rom schlendern: Für Schauspielerin Natalia Wörner ("Unter anderen Umständen") ist es das schönste Ritual. Die Ewige Stadt sei "wie ein lebendiges Museum", sagt die 57-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Besonders früh am Morgen, wenn noch keine Touristen unterwegs sind, entfalte Rom seine ursprüngliche Kraft "Man atmet die Geschichte der Stadt ein. Es ist eine stille Poesie."