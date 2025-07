Italien: Deutscher Urlauber am Comer See tot aufgefunden

Beim Wandern am Comer See in Oberitalien ist ein deutscher Urlauber ums Leben gekommen. Die Leiche des 60 Jahre alten Mannes wurde nach stundenlanger Suche in einem Waldgebiet in der Nähe der Gemeinde Barni entdeckt, im Hinterland des Touristenortes Bellagio, wie die Polizei mitteilte. Vermutet wird, dass er sich bei einem Sturz tödlich verletzte.

Der Mann hatte nach Informationen der Tageszeitung „Corriere della Sera“ zusammen mit seiner Frau am Comer See ein Ferienhaus gemietet. Am Montag brach er demnach allein zu einer Wanderung auf und schickte seiner Frau übers Handy auch noch einige Fotos. Dann brach der Kontakt ab. Am Abend meldete ihn seine Frau als vermisst.

Hubschrauber kann Leiche aus der Luft orten

An der Suche war neben verschiedenen Rettungskräften am Boden auch ein Hubschrauber beteiligt. Zunächst konnte das Handy des Mannes geortet werden. Dann wurde aus der Luft am nächsten Morgen in unwegsamem Gelände auch die Leiche entdeckt. Vermutet wird, dass der Mann beim Wandern den Halt verlor und in eine kleine Schlucht stürzte.

Der Comer See (Lago di Como) gehört wie der Gardasee und der Maggiore zu den großen Seen in Oberitalien. Insbesondere im Sommer ist die Region beliebtes Ziel auch von deutschen Touristen. Zur Herkunft des Opfers machte die Polizei keine näheren Angaben.