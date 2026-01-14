Isteiner spenden: Familien mit kranken Kindern soll geholfen werden

Traditionell wird beim Neujahrsempfang in Istein einer im Landkreis Lörrach tätigen Organisation eine Spende zur Verfügung gestellt.
Der Musikverein Istein, der Förderverein Caritas und Soziales sowie die katholische und evangelische Pfarrgemeinde hatten durch mehrere Aktionen Geld gesammelt. Beim Festakt wurde nun ein Spendenscheck in Höhe von 2700 Euro übergeben. Begünstigter ist der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Lörrach/Hochrhein mit Sitz in Steinen. Träger der Einrichtung ist der Malteser Hilfsdienst.