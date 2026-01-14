Isteiner spenden: Familien mit kranken Kindern soll geholfen werden

Traditionell wird beim Neujahrsempfang in Istein einer im Landkreis Lörrach tätigen Organisation eine Spende zur Verfügung gestellt.

Der Musikverein Istein, der Förderverein Caritas und Soziales sowie die katholische und evangelische Pfarrgemeinde hatten durch mehrere Aktionen Geld gesammelt. Beim Festakt wurde nun ein Spendenscheck in Höhe von 2700 Euro übergeben. Begünstigter ist der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Lörrach/Hochrhein mit Sitz in Steinen. Träger der Einrichtung ist der Malteser Hilfsdienst.

Wie üblich hatten sich an der Spendensammlung insbesondere der Musikverein gemeinsam mit dem Förderverein in Istein beteiligt. Dort wird die liebgewonnene Tradition des Adventssingens in der Kirche St. Michael gepflegt. Es wurden Advents- und Weihnachtslieder gesungen und Gedichte vorgetragen. Im Anschluss daran wirtete der Förderverein vor der Kirche.

Beim Neujahrsempfang wurde die katholische Gemeinde durch Pfarrer Martin Karl und die evangelische Gemeinde durch Pfarrer Alexander Stavnichuk vertreten. Eine großzügige Ergänzung erfolgte durch das Kinoteam Istein, vertreten durch Susanne Schoch.

Die Laudatio zur Spendenübergabe hielt Bernd Schmid vom Förderverein Caritas, er übergab den Scheck an Monika Meier, die ebenfalls als pastorale Mitarbeiterin in der Kirchengemeinde tätig ist.

Freude über die Spende

Hoch erfreut über die Höhe des Schecks stellte sie den Verein vor und sagte: „Wir betreuen und unterstützen Kinder, Jugendliche und Eltern, die von einer schweren oder lebensbedrohlichen Krankheit betroffen sind.“

Die Helfer besuchen die Familien und schauen dort, was individuell benötigt wird. Auch kümmern sie sich um die Geschwisterkinder.

Geschenkt wird zum einen Zeit, um die Familie zu entlasten. Die kranken Kinder würden zwar von der Krankenkasse unterstützt, es gebe jedoch sehr viele Umstände, die nicht beglichen würden.

Was der Verein leistet

Die Helfer kümmern sich auch um Bedarfsgegenstände, die das Leben des erkrankten Kindes erleichtern. Auch werden betroffene Familien nach dem Tod eines Kindes betreut. „Der Sitz unseres Vereins ist in Steinen, aber wir sind im ganzen Landkreis aktiv“, erläuterte Meier. Im Verein sind zwölf Ehrenamtliche tätig. Von den Familien komme sehr viel Dank. „Viele Menschen wissen gar nicht, dass es unseren Verein gibt“, sagte sie.