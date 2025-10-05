Ist-Zustand in Ettenheim erfasst: Gemeinderat stimmt nach Debatte für Hitzeschutzkonzept

Die Klimaschutzbeauftragte Pia Böhmer stellte dem Ettenheimer Gemeinderat Möglichkeiten zu besserem Hitze-und Klimaschutz vor. Die Räte stimmten für das Konzept.
In ihrer Analyse über die Gegebenheiten der Schulen und Kindergärten in städtischer Trägerschaft nahm die neue Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Pia Böhmer (sie ist seit Sommer im Amt) den Ist-Zustand der Einrichtungen in diesem Punkt auf, um daraus dann Möglichkeiten zum besseren Hitze- und Klimaschutz aufzuzeigen. Ihr Plädoyer: die erforderlichen Maßnahmen sollten „praktikabel und ambitioniert“ sein. Konkret genannt: Installation von außenliegendem Sonnenschutz, nachträgliche Begrünung, Entsiegelung.