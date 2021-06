1 Die Zukunft des Hauses Nummer 22 in zentraler Lage ist ungewiss. Rechts im Bild das Stadtmuseum. Foto: Otto

500 Quadratmeter warten mitten in Rottweil auf eine neue Bestimmung. Nachdem die Waffensammlung Seemann nach Österreich verkauft wurde, ist die Zukunft des mächtigen Hauses in der Fußgängerzone ungewiss. Familie Seemann fürchtet lange Diskussionen mit dem Denkmalamt und denkt an einen Verkauf.

Rottweil - Dass Rottweil die 1650 Waffen nach Österreich hat ziehen lassen, anstatt sie selbst zur Schau zu stellen, das hat nach unserer Berichterstattung über den Abtransport in den Sozialen Medien und bei manchem Rottweiler für allerlei Unverständnis gesorgt. Nun sind sie weg – und das riesige Haus in der Oberen Hauptstraße 22, direkt neben dem Stadtmuseum, steht bis auf die beiden kleinen Läden unten leer. Und nun? Ist die Stadt an einem Kauf interessiert? Kann es doch fürs Stadtmuseum eine Rolle spielen? Will man an diesem Standort aktiv die Innenstadt stärken?

