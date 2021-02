1 Das Modehaus Bertsch ist bereits seit 1937 an der Lindenstraße in Schömberg ansässig. Foto: Krokauer

Also doch: Das Areal, auf dem das Modehaus Bertsch in Schömberg steht, bekommt einen Bebauungsplan. Der Regionalverband Norschwarzwald hat sich damit durchgesetzt – und will so das Wachstum des Modehauses regulieren. Inhaber Udo Bertsch spricht von "Demoralisierung".

Schömberg - Schon am Mittwoch flatterte der Brief beim Regionalverband Nordschwarzwald in Pforzheim ein. Bis Freitag hätte die Gemeinde Schömberg eigentlich Zeit gehabt, eine Stellungnahme zu verfassen, wie sie künftig mit dem Areal an der Lindenstraße umgehen will, auf dem seit 1937 das Modehaus Bertsch ansässig ist. 1470 Quadratmeter Fläche umfasst das Unternehmen momentan, demnächst wird auf 1700 Quadratmeter erweitert – und das ist laut Regionalplan zu groß. Demnach ist Einzelhandel dieser Größe nur in Städten wie Pforzheim oder Bad Wildbad erlaubt.

