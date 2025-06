In der Zeit zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7.10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Büroräumen in der Industriestraße. Der Zeitraum ist relativ weit gefasst, da am Donnerstag durch den Feiertag (Fronleichnam) niemand arbeitete.

Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob und was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.50 Uhr. In diesem Fall drangen Unbekannte in die Geschäftsräume einer Firma in der Eichwaldstraße ein. Es wurden diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt.

Spuren werden ausgewertet

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, sei derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen, wie die Pressestelle der Polizei in Pforzheim auf Anfrage bestätigte. Die Ermittlungen laufen über den Polizeiposten in Haiterbach. Als Indiz könnte zumindest schon die räumliche Nähe der beiden Tatorte gelten. Sie sind innerhalb des Industriegebiets in benachbarten Straßen gelegen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452/93 05-0 zu melden.

In jüngerer Vergangenheit kam es wiederholt zu Einbrüchen im Haiterbacher Industriegebiet. Ende Februar wurde so gleich in drei Unternehmen eingebrochen.

Sieben Einbrüche in 2022

Schon etwas länger her ist eine Serie von gleich sieben Einbrüchen im Oktober 2022. Dennoch könne man nicht sagen, dass das Industriegebiet ein besonderer Schwerpunkt sei, erklärte die Pressestelle der Polizei. Es würden außerdem viele Faktoren reinspielen, unter anderem die Lage. Klar sei, dass es im Gegensatz zu Wohnungseinbrüchen in der Regel mehrere Täter seien, da auch größere Dinge gestohlen würden. Außerdem werde meist auch ein Fahrzeug zum Abtransport verwendet.