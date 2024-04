Rosenberger will Landrat in Esslingen werden

1 Oberbürgermeister Peter Rosenberge (Zweiter von links) in einer Gemeinderatssitzung in Horb. Foto: Lück

Ist Horbs OB Peter Rosenberger (CDU) auf dem Abflug? Er bewirbt sich als Landrat in Esslingen. Das berichtet die Nürtinger Zeitung. Rosenberger selber habe damit seine Kandidatur öffentlich machen wollen, heißt es.









Link kopiert



Rosenbergers Bewerbung im Kreis Esslingen ist eine faustdicke Überraschung für Horb. Denn: In seinem letzten großen Interview hatte Rosenberger betont, dass er der großen Kreisstadt treu bleibe. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt der Horber OB seine Bewerbung in Esslingen. „Ja, es stimmt. Ich habe an diesem Montag meine Bewerbung öffentlich bekannt gegeben, da mir klar war, dass das schnell öffentlich werden wird.“ Zuvor habe er alle Fraktionen – „außer die, die mit der Verfassung nicht im Einklang stehen“ – informiert.