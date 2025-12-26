Ist es überhaupt noch nötig?: Neue Signale aus Stuttgart zum möglichen Lahrer Flüchtlingszentrum

Der mögliche Bau einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Lahr hat die Gemüter erhitzt. Nun gibt es Indizien, dass die Unterkunft vielleicht gar nicht nötig ist.
Die Stadt Lahr, genauer ein Gelände nördlich der Hochschule für Polizei, das in Landesbesitz ist, ist ein möglicher Standort für eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Diese Nachricht, die Anfang 2025 öffentlich wurde, hat in der Region hohe Wellen geschlagen. Sowohl aus der Bevölkerung als auch aus der Kommunalpolitik kam Kritik an der Einrichtung an sich und am Standort in der Nähe des Seeparks.