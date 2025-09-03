Donald Trump: US-Präsident nennt Gerüchte zu seinem Tod „ziemlich ernste Angelegenheit“

Gerüchte über den Gesundheitszustand von Donald Trump gibt es seit Monaten – am Wochenende hieß es gar, der US-Präsident sei tot. Nun hat er selbst Stellung bezogen.
Wie geht es Donald Trump? Gerüchte um den Gesundheitszustand des US-Präsidenten und sogar dessen Ableben machen seit Wochen die Runde – im Netz schießen die Spekulationen ins Kraut. Für das World Wide Web ist keine Theorie zu irrsinnig. Am vergangenen Wochenende trendete der Hashtag #DonaldTrumpdead (im deutschen sinngemäß: Donald Trump ist tot) auf X.