Schluss mit Zettelwirtschaft, vergessenen Abholterminen und der Frage, wie genau welcher Abfall entsorgt werden muss: Das verspricht das Rottweiler Landratsamt mit der neuen Abfall-App.

Auf einen Blick zeige die App alle Abholtermine an, die in nächster Zeit anstehen – personalisiert auf den jeweiligen Standort des Haushalts. Und wer daheim beispielsweise Alexa nutzt, wird per Spracherinnerung auf den nächsten Abholtermin hingewiesen.

Sperrmüll anmelden

Sperrmüll-Anmeldungen sind ebenfalls direkt über die App möglich, mit wenigen Klicks. Wer unsicher ist, wie ein bestimmter Abfall richtig entsorgt wird, der kann die Suchfunktion nutzen. Das integrierte Abfall-ABC kennt laut Landratsamt fast jede Abfallart und weiß, in welche Tonne oder zu welcher Sammelstelle sie gehört.

Sollte etwas fehlen, reicht eine kurze Kontaktaufnahme zum Eigenbetrieb Abfallwirtschaft über die App, und die fehlende Abfallart wird ergänzt.

Push-Nachricht bei Abfuhrterminänderungen

Ein echter Mehrwert sind die Push-Nachrichten: Bei Änderungen – etwa durch kurzfristige Verschiebungen der Abfuhr – werden die Haushalte umgehend informiert.

Mit der neuen Technologie ist es sogar möglich, straßengenaue Hinweise zu verschicken, beispielsweise dann, wenn eine Baustelle die Durchfahrt nicht möglich machen sollte und sich die Abfuhr deshalb ungeplant verschiebt. Außerdem zeigt die App alle Entsorgungsstandorte im Landkreis, die Kontaktadressen und die Öffnungszeiten.

Kostenlose App

Auch Reklamationen oder Rückfragen können per App an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil adressiert werden.

Laut Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sind die bisherigen Erfahrungen mit der App positiv, die Zahl der Nutzer steigt kontinuierlich. Erhältlich ist die kostenlose App im App Store oder im Google Play Store unter dem Namen „Abfall App Landkreis Rottweil“.