Auf der Suche nach dem EM-Fieber in Lahr

1 Im Arena-Park ist es nicht zu übersehen: An diesem Freitag startet die Fußball-EM. Foto: red

An diesem Freitag beginnt die Fußball-EM mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland. Ist Lahr bereits im Fußballfieber? Unsere Redaktion hat sich in der Stadt umgesehen.









Fußballanhängern, die ihre Liebe zur deutschen Elf zeigen wollen, wird in der Stadt geholfen. Wer mag, findet im Kaufhaus Müller schwarz-rot-goldene Fanartikel in vielen Varianten: Mützen, Schals, Hasenohren, Fahnen, Tattoos, Nagelschmuck, Abdeckungen für Autospiegel – es ist alles da, was das Fanherz begehrt. Nur das Interesse fehlt. Auf die Frage unserer Redaktion, ob vieles davon verkauft wird, schüttelt eine Verkäuferin nämlich den Kopf – „nein, gar nicht“.