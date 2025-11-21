Ist das erlaubt?: Stadt entfernt Biberdamm in Erzingen

Weil er mit seinem Bau den Überlauf eines Kanalsystems behinderte, wurde das Holzkonstrukt von der Stadt entfernt. Aber geht das so einfach?

Das Geräusch von sprudelndem Wasser passt dem Biber gar nicht. Denn wenn in seinen Bau Wasser sprudelt, hat er meist ein Problem. Instinktiv werden sprudelnde Quellen daher versiegelt – manchmal mit unerwünschten Konsequenzen. Denn nicht immer haben die Wasserquellen einen natürlichen Ursprung. Manchmal sind sie baulicher Natur, vom Menschen gemacht, und erfüllen einen wichtigen Zweck.

So im Balinger Ortsteil Erzingen: Hier störte sich ein Biber am Überlauf eines Kanalsystems, welchen der handwerklich geschickte Nager kurzerhand verbarrikadierte. Dieses war dadurch absehbar in seiner Betriebsfähigkeit betroffen, wie eine Begutachtung vor Ort im Beisein des Biberberaters ergab. Es wurde entschieden, den Biberdamm zu entfernen.

Eigentlich sind Biber nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der europäischen FFH-Richtlinie besonders geschützt. Es ist verboten, ihn zu stören, zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Auch seine Baue und Dämme dürfen nicht beschädigt oder zerstört werden, da diese als geschützte Lebensräume gelten. Allerdings gibt es einige Ausnahmen, die ein solches Eingreifen in Abstimmung mit dem Biberschutzbeauftragten möglich machen.

Manche Dämme können entfernt werden

Denn: Damm ist nicht gleich Damm. Es muss immer geprüft werden, welche Bedeutung der Damm für den Biber hat, erklärt das Landratsamt als zuständige Naturschutzbehörde auf Anfrage unserer Redaktion. Im Bibermanagement unterscheide man zwischen dem sogenannten burgschützenden Damm und Dämmen mit untergeordneter Bedeutung. Denn neben solchen, die die Biberburg vor Feinden und Trockenfallen schützen, gibt es auch Dämme, die den Wasserstand regulieren sollen. Letztere können – nach rechtlichen Vorgaben – angepasst, geöffnet oder entfernt werden, wenn es dafür einen entsprechenden Grund gibt. Im Fall von Erzingen war laut Naturschutzbehörde nicht mit nachteiligen Auswirkungen zu rechnen. Kleine und untergeordnete Biberdämme seien oftmals dynamisch.

Status quo mit Biber erreicht

Der Erzinger Biber jedenfalls hat den Abbau seines Dammes akzeptiert und sich bisweilen auch kein neues Vergehen zu Schulden kommen lassen.

Grundsätzlich würden Maßnahmen wie Dammdrainagen oder Verbissschutz in den meisten Fällen bevorzugt. Das vom Landkreis gestellte Material wie Maschendraht, Holzpfosten und Krampennägel, ist beim städtischen Bauhof am Standort „Auf Jauchen 16“ eingelagert. Private Grundstücksbesitzer bekommen nach Rücksprache mit dem Biberschutzbeauftragten des Landkreises ebenfalls „Schutzmaterial“ gestellt. In Einzelfällen werde versucht, den Biber zu vergrämen.

Auf städtischen Flächen werden in einigen wenigen Bereichen Bäume durch Draht gegen Anfraß sowie technische Einrichtungen geschützt. Dazu gebe es regelmäßig Anfragen bei der Naturschutzbehörde. Der Stadt Balingen kommen nur wenige Biber-Beschwerden zu Ohren.

300 Biber leben im Zollernalbkreis

Im Zollernalbkreis sind mehrere ehrenamtliche Biberfachberater tätig, die die Reviere der Tiere erfassen, bei Anfragen beraten und Maßnahmen im Bibermanagement begleiten. Unterstützt werden diese Ehrenamtlichen durch einen hauptamtlichen Biberfachberater des Regierungspräsidiums Tübingen.

Die Population befinde sich noch im Wachstum und es werden immer wieder neue Biberstandorte gemeldet beziehungsweise gefunden. Schätzungen zufolge leben im Zollernalbkreis rund 300 Biber.