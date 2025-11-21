Ist das erlaubt?: Stadt entfernt Biberdamm in Erzingen

Weil er mit seinem Bau den Überlauf eines Kanalsystems behinderte, wurde das Holzkonstrukt von der Stadt entfernt. Aber geht das so einfach?
Das Geräusch von sprudelndem Wasser passt dem Biber gar nicht. Denn wenn in seinen Bau Wasser sprudelt, hat er meist ein Problem. Instinktiv werden sprudelnde Quellen daher versiegelt – manchmal mit unerwünschten Konsequenzen. Denn nicht immer haben die Wasserquellen einen natürlichen Ursprung. Manchmal sind sie baulicher Natur, vom Menschen gemacht, und erfüllen einen wichtigen Zweck.