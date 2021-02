1 Der psychiatrische Gutachter traut dem Angeklagten zu, dass er mal ein Haus anzündet. Foto: © Fellow Neko – stock.adobe.com

Er hat die Hände auf den Kopf gelegt, schaut nach unten. Dann unterbricht der Carsten K. (Name geändert) die Verhandlung vor dem Amtsgericht. Will telefonieren, weil ihm Papiere fehlen, damit er um 16 Uhr seine Ersatzdroge bekommt.

Horb - Dreht er bald wieder durch? Der psychiatrische Gutachter Ralph-Michael Schulte hält das durchaus für wahrscheinlich. Fragt den Angeklagten: "Haben Sie Entzugserscheinungen?" K. – der unter anderem wegen Diebstahls, Beleidigung und Brandstiftung angeklagt ist – sagt: "Natürlich. Ich merke, dass ich nichts genommen habe. Mir läuft die Nase, meine Augen tränen. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr."

Und das kann wieder gefährlich werden. Schulte: "Er ist sehr krank. Drogen, Alkohol, Medikamente. Heute wird er noch sein Methadon bekommen.

Rückfall scheint möglich

Doch er wird schnell auf Entzug kommen. Die Frage: ›Wie komme ich an den Stoff?‹ wird kurz oder lang zu Rückfällen führen." Was auffalle, so der renommierte Psychiater: "Der Angeklagte beschäftigt sich mit Gedanken, die dazu führen könnten, dass er mal ein Haus anzündet."

Am Neujahrsmorgen 2020 brannte "nur" ein gelber Sack auf der Terrasse beim Nachbarn, mit dem sich Carsten K. damals immer gestritten hat. Entzündet durch eine Feuerwerksbatterie.

13 Zeugen sollten Richter Albrecht Trick und dem Schöffengericht am zweiten Verhandlungstag bei der Aufklärung der Frage helfen: War das die erste Brandstiftung des Mannes?

Ergebnis: Keiner hat Carsten K. dabei beobachtet. Allerdings: Als die aufgeschreckten Nachbarn rübergingen, um das Feuer zu löschen, sagte der Angeklagte: "Er kriegt das, was er verdient."

Auch unzweifelhaft: K. hatte Streit mit dem Nachbarn, auf dessen Terrasse der gelbe Sack gebrannt hat. Die Gartenstühle und die Jalousie wurden beschädigt, ehe das Feuer mit mehreren Eimern Wasser gelöscht werden konnte.

Der 66-jährige Nachbar Thomas S. (*Name geändert) war damals auswärts feiern. Sagt vor Gericht, dass er laufend Stress mit dem Mann hatte, der über ihm wohnte und der ihn übel beschimpft hatte. Carsten K. soll einfach den Müll vom Balkon geworfen haben oder Wasser runtergekippt habe: "Als ich den Zivilprozess gegen ihn wegen gewonnen habe, hat er sich letztes Jahr bei mir entschuldigt. Diese Entschuldigung habe ich angenommen. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Seitdem ist Ruhe."

Als Zeuge auch vor dem Schöffengericht: der Ortsvorsteher. Er hatte Carsten K.s Freundin Unterschlupf geboten, als sie es nicht mehr mit ihm aushielt.

Der Ortsvorsteher: "Ich kenne ihn, weil er Sozialstunden bei uns im Ort abgeleistet hat. Er hat mich bedroht. Seine Freundin zeigte mir Whatsapp mit üblen Beschimpfungen gegen mich: ›Ich brenne Dir die Hütte ab.‹ Seine Freundin rief mich auch an und sagte: ›Oh je, oh je. Carsten will Dein Haus anbrennen.‹ Weil ich vor ein paar Jahren schon einen Hausbrand hatte, bin ich gleich heimgefahren. Er war nirgendwo zu sehen."

Monatelang habe Carsten K. den Ortsvorsteher gestalkt. Der Ortsvorsteher: "Eine Zeit lang war das furchtbar für mich. Jedes Mal, wenn es geklopft hat, bin ich zusammengezuckt. Nach vier bis fünf Monaten ging es dann."

Richter Trick will wissen, ob der "Angeklagte immer so war. Der Ortsvorsteher: "Eigentlich ist er sehr angenehm und umgänglich. Wenn er allerdings den Cocktailmix in sich hat, ist er unberechenbar!"

Das bestätigt auch die "Verlobte" (O-Ton der 38-Jährigen ). "Wir haben eine Beziehung, die ist On-Off. Der Alkohol ist der Grund, warum ich ausgezogen bin. Er hat mich geschlagen. Was halt passiert, wenn er ›out of order‹ war."

Auch die Verlobte – nennen wir sie Claudia K. – ist auf Methadon. Hat Carsten auch in der Suchttherapie kennengelernt. Sie arbeitet inzwischen in ihrer alten Heimat als Verkäuferin, sagt: "Ich gehe in Rente mit Methadon. Mit jedem Rückfall wird es schlimmer. Bei Carsten ist der Alkohol der Teufel!"

Doch warum ist der Angeklagte rund um die Silvesternacht so ausgerastet? Sein Bewährungshelfer (51): "Ich kenne ihn seit dem Frühjahr 2016. Ein Jahr später hat sich seine Freundin von ihm getrennt. Er hat probiert, ein normales Leben zu führen, um die Beziehung wieder zu retten. Das gelang im Großen und Ganzen. Bis ihm seine Freundin 2020 sagte, dass sie wieder zurück in ihrer Heimat weit weg zieht. Für ihn war das ein Schock – er ist in der Folge in die Drogen abgeglitten. Im Herbst war er dann in der Psychiatrie und war völlig fertig. Er sagte mir, dass es ihm egal ist, wo er enden wird."

Beweisaufnahme nach 13 Zeugen geschlossen

Die Beweisaufnahme wird nach 13 Zeugen dann geschlossen. Für den psychiatrischen Gutachter Schulte klar: Der Angeklagte ist vermindert schuldfähig. Durch den Mix an Heroin, Kokain, Benzos und Alkohol, den er sich immer wieder als "Beikonsum" reinzieht – eine Sucht, die seit mindestens 15 Jahren besteht.

Sollte er in den Maßregelvollzug oder in eine intensive Drogentherapie? Schulte: "Die Therapie nach Paragraf 35 BTMG ist zeitlich begrenzt. Er ist sehr krank –­ ein Vollzugskrankenhaus mit einer längeren Dauer hielte ich für angemessener." Und dabei soll es nach Meinung des Experten nicht mal Methadon als Ersatzdroge geben. Carsten C. kommentiert: "Das ist doch lächerlich!"

Schulte: "Unter einem Jahr macht eine Therapie keinen Sinn. Der Betreffende muss dazu auch bereit sein. Sonst kommt der Abbruch nach wenigen Tagen." Er betont noch, dass dem Angeklagten die Drogen auf Dauer entzogen werden sollten. Schulte: "Er hat in Stuttgart Heroin sogar unter Aufsicht gespritzt. Das ist die maximale Steigerung der Sucht-Therapie. Hier ist er auch nach zwei Wochen gescheitert!"

Dann wird die Verhandlung gegen 13 Uhr beendet – damit der Angeklagte noch rechtzeitig seine Ersatzdroge in Tübingen bekommt. Am Freitag, 26. Februar, folgen dann die Plädoyers und das Urteil.