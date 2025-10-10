Israelische Geisel: Der lange Weg zurück ins Leben

Schon Montag könnten die letzten 20 überlebenden Geiseln nach Israel zurückkehren. Doch nach einem euphorischen Willkommen erwartet sie ein schwieriger Prozess.
Am 27. Februar, zweieinhalb Wochen nach seiner Rückkehr aus den Tunneln unter Gaza, gab die frühere Geisel Eli Sharabi dem israelischen Fernsehsender Kanal Zwölf ein Interview. „Ilana“, fragt Sharabi die Interviewerin, „weißt du, was es bedeutet, einen Kühlschrank zu öffnen?“ Sein Gesicht ist schmal, die Wangen hohl. „Die Menschen sollten darüber nachdenken, wenn sie zu Hause einen Kühlschrank öffnen“, fährt er fort. „Das bedeutet die ganze Welt.“ Am Ende des Satzes bricht seine Stimme. Ob er das Gefühl des Hungers beschreiben könne, fragt die Journalistin, Ilana Dayan. Seine Antwort kommt schnell. „Unmöglich.“