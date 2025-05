Israelische Botschaft in Washington: Getöteter Botschaftsmitarbeiter in Nürnberg geboren

1 Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft wurden in Washington erschossen. Foto: Mehmet Eser/ZUMA Press Wire/dpa/Mehmet Eser Der Schock über die Schüsse auf zwei israelische Botschaftsmitarbeiter in Washington ist groß. Eines der Todesopfer hatte einen engen Bezug zu Franken.







Ein getöteter Mitarbeiter der israelischen Botschaft in der US-Hauptstadt Washington wurde laut dem israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, in Nürnberg geboren. Nach Angaben des israelischen Generalkonsulats in München wuchs der Mann auch in der Stadt in Franken auf, bevor er nach Israel auswanderte. Er hatte demnach sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsbürgerschaft. „Bayern trauert mit der Familie“, schrieb Ministerpräsident Markus Söder auf der Plattform X.