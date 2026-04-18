Israelische Angriff: Unicef beklagt Tötung zweier Mitarbeiter durch Israel in Gaza

1 Das UN-Kinderhilfswerk Unicef wirft Israel die Tötung zweier seiner Mitarbeiter in Gaza vor (Archivfoto). Foto: IMAGO/Xinhua/IMAGO/Ahmed Gomaa In Gaza gilt seit Oktober eine Waffenrufe - eigentlich. Denn auch so kommt es immer wieder zu Angriffen mit Todesopfern. Nun soll es zwei Unicef-Mitarbeiter getroffen haben.







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Das UN-Kinderhilfswerk Unicef wirft Israel die Tötung zweier seiner Mitarbeiter in Gaza vor. Die beiden Lkw-Fahrer sollen am Freitagmorgen bei einem Wasserauffüllpunkt im Norden der Stadt durch einen israelischen Angriff getötet worden sein, wie Unicef in New York mitteilte. Die beiden Getöteten versorgten demnach im Auftrag des Kinderhilfswerks Familien in Gaza mit Wasser.