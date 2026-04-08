Iran-Krieg: Trump will Angriffe auf den Iran für zwei Wochen aussetzen

Kurz vor Ende seiner Frist an den Iran kommt es zu einer Überraschung. Was kündigt US-Präsident Trump nun an?
Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben bereit, zwei Wochen lang auf Bombardierungen und Angriffe auf den Iran zu verzichten, wenn Teheran die Straße von Hormus öffnet. Dabei werde es sich um eine beidseitige Waffenruhe handeln, teilte Trump er auf seiner Plattform Truth Social mit. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif habe ihn gebeten, von seinen ultimativ angedrohten Angriffen auf Irans Stromkraftwerke und andere Infrastruktur abzusehen, schrieb der Republikaner weiter.