Israel: Mehrere Tote bei Anschlag in Jerusalem

Die Lage in Nahost ist seit Beginn des Gaza-Kriegs extrem angespannt. Immer wieder ist es zu Anschlägen von Palästinensern auf Israelis gekommen. Nun fallen in Jerusalem Schüsse.
Bei einem Anschlag in Jerusalem sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, vier männliche Opfer seien am Ort des Anschlags für tot erklärt worden. Eine Frau starb nach Krankenhausangaben später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden insgesamt zwölf Personen in Krankenhäuser gebracht. Sieben davon hätten schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag im Norden der Stadt aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden.