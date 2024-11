Israel: Benjamin Netanjahu entlässt Verteidigungsminister Joav Gallant

1 Israels Verteidigungsminister Joav Gallant (l.) mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (r.) – Netanjahu hat Gallat entlassen. Foto: AFP/ABIR SULTAN

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Verteidigungsminister Joav Gallant entlassen.









Link kopiert



Yoav Gallant ist nicht mehr Verteidigungsminister des Staates Israel. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat ihn am Dienstag entlassen. Netanjahu habe das Vertrauen in den Minister verloren, hieß es in einer Mitteilung aus dem Büro des Regierungschefs. Nachfolger solle der bisherige Außenminister Israel Katz werden, dessen Amt der bisherige Minister ohne Geschäftsbereich Gideon Saar übernimmt.