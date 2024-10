Bundesanwaltschaft: Festnahme: Geplanter Anschlag auf israelische Botschaft?

1 Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat der Verdächtige einen Anschlag auf die israelische Botschaft geplant. Foto: picture alliance / ZB

Terrorverdacht in Bernau bei Berlin: Ein Libyer soll wohl überlegt haben, einen Anschlag auf die Botschaft in Berlin zu verüben. Das ist nicht der einzige Vorwurf der Bundesanwaltschaft.









Bernau bei Berlin/Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) in Bernau bei Berlin festnehmen lassen. Das bestätigte eine Sprecherin von Deutschlands oberster Anklagebehörde in Karlsruhe der Deutschen Presse-Agentur. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der Libyer einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben.