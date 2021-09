12 Welcher Elf Bundestrainer Hansi Flick das Vertrauen gegen Island schenken könnte, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Mit dem 6:0-Sieg gegen Armenien im Rücken reist die deutsche Nationalelf am Mittwoch nach Island, um möglichst den nächsten Sieg in der WM-Qualifikation einzufahren. Mit welcher Elf dies gelingen soll, erfahren Sie hier.

Reykjavík - Die Verabschiedung aus Stuttgart geriet kreischend. Vor dem Waldhotel zu Degerloch positionierten sich am Dienstagmittag rund 50 Teenager und standen bei der letzten Abfahrt des DFB-Trosses vom Quartier der vergangenen zehn Tage Spalier. Einen Liebling hatten die jungen Fans hinter der Absperrung gegenüber des Hoteleingangs auf der Waldau auserkoren. Es war Mittelfeldmann Leon Goretzka, der bestimmt, aber höflich gefeiert wurde: „Leon, wir lieben Sie!“ Goretzka und seine Teamkollegen gaben etwas Liebe zurück – sie standen für Selfies bereit und gaben Autogramme.

Dann ging es in den Bus und später ab in Richtung Reykjavík, wo an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) das Spiel gegen Island steigt. Nicht im Flugzeug saßen der Offensivmann Marco Reus, der wegen leichter Knieprobleme nicht einsatzfähig ist, und Rechtsverteidiger Ridle Baku vom VfL Wolfsburg, der als 24. Akteur im Kader ohnehin auf der Tribüne gesessen hätte. Erst am Spieltag will Trainer Hansi Flick seine Profis nun im Grand Hotel in Reykjavík (mit Meerblick) auf den Gegner einstellen. Die Isländer, in der WM-Qualifikationsgruppe derzeit Vorletzter, seien „bei Standards kreativ. Da müssen wir höllisch aufpassen“, warnte Flick.

Mit welcher Elf Hansi Flick in Island wahrscheinlich bestehen will, verraten wir in unserer Fotostrecke.