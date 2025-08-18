«Islamistische Gefährderin»: Messer-Attacke in Psychiatrie-Küche: Wachmann war abwesend

Der Messer-Angriff in einer Jugendpsychiatrie hinterlässt viele offene Fragen. Eine ist bereits geklärt: Die 13-jährige Tatverdächtige soll zugestochen haben, als ein Wachmann die Küche verließ.
Paderborn/Düsseldorf - Die lebensgefährliche Messer-Attacke auf eine Betreuerin in einer Paderborner Jugendpsychiatrie ist während der kurzfristigen Abwesenheit eines Bewachers passiert. Der Angriff der 13 Jahre alten Jugendlichen sei verübt worden, als ein Wachmann gerade die Küche verließ, bestätigte die Staatsanwaltschaft Paderborn entsprechende Medienberichte.