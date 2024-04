1 Isabelle Göntgen lässt sich von ihren Freunden inspirieren, die schon mal als Wimmelbild-Figur verewigt werden. Foto: Ulrich Klumpp

Wenn Kinder die Nasen in ein Buch stecken, ist es gut möglich, dass ein Wimmelbuch von Isabelle Göntgen mit im Spiel ist. Darin entführt die Schwarzwälderin mit koreanischen Wurzeln die Betrachter auf Baustellen und Flughäfen, wo es von liebevollen Details nur so wimmelt.









Ob es bei Isabelle Göntgen daheim in Oberkirch aussieht wie in einem Wimmelbuch? Die Illustratorin lacht und führt durch ihre ordentlich aufgeräumte Wohnung mit Atelier. „Das war auch mal anders«, sagt sie und erzählt vom Studentendasein in Pforzheim. Da ist von einer WG die Rede, die das Prädikat „saumäßig“ verdiente.