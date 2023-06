IS-Razzia in Schwenningen

1 Die Ermittlungsbehörden hatten unter anderem die Räume der Moschee in der Sturmbühlstraße in Schwenningen durchsucht. Foto: Marc Eich

Nach der Durchsuchungsmaßnahme im Rahmen einer bundesweiten Polizeiaktion gegen IS-Unterstützer werden neue Details zu den Vorgängen in Schwenningen bekannt. Die Fahnder hatten einen konkreten Beschuldigten im Visier.









Auch von Villingen-Schwenningen aus soll der Terror der Miliz Islamistischer Staat (IS) unterstützt worden sein. Da sind sich die Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart sicher. Diese hatten am vergangenen Mittwoch gleich zwei Durchsuchungsaktion in der Doppelstadt durchgeführt.