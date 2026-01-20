Irslingen hält zusammen: Eine neue Nachbarschaftshilfe für ein starkes Miteinander

Die Dorfgemeinschaft hat ein neues Angebot erarbeitet, um die Menschen in ihrer Gemeinde vor Ort zu unterstützen. Wie steht es nun um das Engagement und die Nachfrage?

Unter dem Motto „Füreinander von Haus zu Haus“ hat der Verein „Dorfgemeinschaft Irslingen“ zum 1. Januar ein neues Angebot gestartet: eine organisierte Nachbarschaftshilfe für alle Menschen im Ort. Ziel ist es, Unterstützung im Alltag unkompliziert und niedrigschwellig anzubieten und damit das soziale Miteinander innerhalb der Dorfgemeinschaft zu stärken.

Die Idee für das neue Angebot entstand bereits im Oktober 2023 bei einer Klausurtagung des Vereins. „Das Thema Vereinsamung war das größte Anliegen“, berichtet Regina Lino Roeßle, die gemeinsam mit Martin Bantle die Vorstandsspitze des Vereins bildet.

Aus den Gesprächen entwickelte sich der Wunsch, bestehende Angebote weiterzuführen und zugleich neue Hilfen für den Alltag zu schaffen. Der organisatorische Aufwand im Vorfeld war beträchtlich: Rechtliche Rahmenbedingungen mussten geklärt und Genehmigungen eingeholt werden. Von behördlicher Seite habe es dabei jedoch keine Hürden gegeben.

Auch für die ehrenamtlichen Helfer sind nun vor ihrem Einsatz einige Formalitäten erforderlich. Dazu gehören unter anderem eine Schweigepflichterklärung sowie ein erweitertes Führungszeugnis. Der Verein begleitet diesen Prozess und unterstützt die Ehrenamtlichen bei allen notwendigen Schritten.

Angebot wird ausgebaut

Bereits in der Vergangenheit organisierte die Dorfgemeinschaft Fahr- und Begleitdienste. Mit dem neuen Angebot wird dieser Bereich nun deutlich ausgeweitet. „Wir bauen auf dem auf, was bereits da ist“, erklärt Roeßle.

Neu hinzugekommen sind unter anderem kurze Hilfsdienste im Haushalt, die Unterstützung von Familien und pflegenden Angehörigen sowie Zeit für Gespräche und soziale Kontakte.

Um möglichst viele Menschen für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, stellte der Verein das Projekt bei einer Informationsveranstaltung im Oktober 2024 vor. Interessierte konnten dabei in Steckbriefen ihre Fähigkeiten und Interessen angeben, um künftig gezielt eingesetzt zu werden. Inzwischen haben sich bereits 15 ehrenamtliche Helfer gefunden.

Aktiv Hilfe anbieten

Ein zentrales Anliegen des Projekts ist es, Menschen ein möglichst langes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. „Alle sollen so lange wie möglich daheimbleiben dürfen“, betont Martin Bantle. Gerade für ältere Menschen sei der Wunsch groß, im vertrauten Umfeld alt werden zu können. Gleichzeitig sei es wichtig, aktiv auf Menschen zuzugehen und Hilfe auch anzubieten, so Bantle mit Blick auf die ältere Generation.

Dass ehrenamtliches Engagement keine Einbahnstraße ist, bestätigt auch Gerlinde Staiger aus ihren Erfahrungen mit den Fahrdiensten. „Die Gespräche sind eine Bereicherung für uns selbst“, sagt sie. Staiger ist Fachkraft für Gerontopsychiatrie und übernimmt gemeinsam mit Diana Schneider die Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe. Schneider ist Fachpflegekraft für Intensivpflege. Mit ihrer beruflichen Expertise koordinieren beide die Einsätze der Helfer und sind Ansprechpartner für das Projekt.

Pflegegrad kann abgerechnet werden

Das Angebot richtet sich bewusst an die gesamte Dorfgemeinschaft. So gab es bereits Fälle, in denen auch kranke Kinder von der Schule abgeholt wurden, weil Eltern aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen verhindert waren.

Die Nachbarschaftshilfe kostet 14 Euro pro Stunde. Für Menschen mit einem anerkannten Pflegegrad können die Kosten bis zu einem monatlichen Betrag von 131 Euro über die Pflegekasse übernommen werden.

Neues Projekt steht schon an

Stillstand ist für die Dorfgemeinschaft Irslingen weiter keine Option: Bereits das nächste Projekt ist in Planung. Um ihr Anliegen weiter voranzutreiben, möchte der Verein weitere Orte für den Austausch unter den Einwohnern schaffen. „Eine Kultur des Dialogs“ sei nach wie vor das große Ziel für Lino Roeßle. Ein Bürgerfrühstück an einem Samstagvormittag soll künftig Raum für Begegnung und Austausch bieten – ganz im Sinne eines lebendigen Dorflebens.

Weitere Infos unter www.dorfgemeinschaft-irslingen.de