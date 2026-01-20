Irslingen hält zusammen: Eine neue Nachbarschaftshilfe für ein starkes Miteinander

Die Dorfgemeinschaft hat ein neues Angebot erarbeitet, um die Menschen in ihrer Gemeinde vor Ort zu unterstützen. Wie steht es nun um das Engagement und die Nachfrage?
Unter dem Motto „Füreinander von Haus zu Haus“ hat der Verein „Dorfgemeinschaft Irslingen“ zum 1. Januar ein neues Angebot gestartet: eine organisierte Nachbarschaftshilfe für alle Menschen im Ort. Ziel ist es, Unterstützung im Alltag unkompliziert und niedrigschwellig anzubieten und damit das soziale Miteinander innerhalb der Dorfgemeinschaft zu stärken.