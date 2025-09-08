Irrfahrt über Weide: Autofahrer touchiert Kuh in Mühlenbach

Ein Mann ist im Mühlenbacher Büchern von der Straße abgekommen und landete auf einer Wiese. Bei der folgenden Irrfahrt touchierte er ein Rind und landete schließlich in einem Bach.
Die Szene ist kurios: Ein weißes Auto steht auf einer Weide, die Kühe kommen neugierig näher, um den Ankömmling zu begutachten. Dann gibt der Fahrer Gas, die Räder drehen auf dem nassen Untergrund durch, doch der Wagen gewinnt trotzdem schnell an Boden. Eine Kuh versucht dem herannahenden Auto auszuweichen, dreht sich auf der Hinterhand, rutscht aber aus. Das Vorderdeck des Fahrzeugs kollidiert mit den Hinterbeinen des Rinds, doch der Fahrer setzt seinen Weg unbeirrt fort.