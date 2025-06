Irres Finale in der Kreisliga A1: SG Dornstetten ist Meister – Dietersweiler spielt in der Relegation

1 Dank eines Siegs im Topspiel springt der SV Dietersweiler noch auf Platz zwei und spielt nun um den Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Tim Geideck Die SG Dornstetten steigt nach einem Herzschlagfinale als Meister in die Bezirksliga auf. In letzter Sekunde sicherte sich der SV Dietersweiler zudem den Relegationsplatz.







Die Entscheidung im Aufstiegsrennen ist gefallen: Die SG Dornstetten hat sich die Meisterschaft gesichert – auch dank der Schützenhilfe aus Dietersweiler. Dort unterlag der 1. FC Egenhausen mit 1:3, wodurch die SG Dornstetten den Platz an der Sonne übernehmen konnte. Der SV Dietersweiler sicherte sich mit dem Heimsieg zugleich den Relegationsplatz und trifft am kommenden Sonntag in Betzweiler auf den VfR Sulz.