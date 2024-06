1 Eine Polizeikontrolle endete mit einer Verfolgungsjagd durch Rust. Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein Autofahrer versuchte in der Nacht von Montag auf Dienstag einer Polizeikontrolle zu entkommen – und lieferte sich eine rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei.









Link kopiert



Als die Polizeibeamten gegen 1 Uhr ein Renault-Fahrer auf der Fahrbahn der K 5394 in Richtung Rust entgegen kam, sollte dieser eine Verkehrskontrolle unterzogen werden. In Folge dessen verließ der Fahrer die Straße bei der Anschlussstelle Rust um gleich darauf in die Ritterstraße abzubiegen. Er beschleunigte nun stark und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit wohl teilweise mit bis zu 140 Stundenkilometern davon, berichtet die Polizei.