SC Lahr stößt in Rielasingen endlich den Bock um

1 Die Lahrer hatten nach einer krassen Aufholjagd in Rielasingen nach langer Durststrecke Grund zum Jubeln. Foto: Fleig

In einer irren Schlussphase hat der SCL beim 1. FC Rielasingen-Arlen einen 1:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg umgebogen. Nach sechs Niederlagen in Folge nehmen die Lahrer erstmals wieder Punkte mit.









Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen - SC Lahr 3:4 (2:1). In der Krise war immer wieder die fehlende Moral der Lahrer bemängelt worden. Die Köpfe der Spieler gingen in den vergangenen Wochen nach einem Rückstand in der Regel nach unten und dadurch wurde alles noch viel schlimmer.