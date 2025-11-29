Irre Schlussphase in Dormagen: HBW Balingen-Weilstetten kassiert extrem bittere Auswärtspleite

Nachdem der HBW Balingen-Weilstetten gegen Dormagen mit fünf Toren zurücklag, führte der Zweitligist eine Minute vor Schluss mit einem Tor – und stand doch mit leeren Händen da.
Auf seinen ersten Einsatz im Trikot des HBW Balingen-Weilstetten musste der neue Torwart Daniel Rebmann am Samstagabend ein wenig warten. Coach Matti Flohr schenkte nach der Keeperrochade unter der Woche zunächst Benedek Nagy das Vertrauen. Nach 34 Minuten kam Rebmann erstmals bei einem Siebenmeter aufs Feld, jedoch ohne Erfolg.