Ironischer Rückblick Bisinger Charlie Baker und sein Corona-Lied

In dem schwarz-weiß Video sehen Zuschauer auch wie Sauter beschriftete Karten in die Kamera hält, beschriftet mit Berufen wie Krankenschwester oder Pfleger: Es ist eine Erinnerung, dass nicht jeder den Luxus habe, im Home-Office zu arbeiten und online alles bestellen zu können. Es muss schließlich auch jemand da sein, der die Bestellungen ausliefert, der nicht daheim bleiben kann. Auch auf die geschlossenen Einrichtungen, etwa Theater und Kinos, weist er hin – die habe es noch härter getroffen.

Immerhin, ein Gutes hatte Corona jedenfalls: Die Ausgehbeschränkungen, die er selbst streng einhalte, haben ihn inspiriert zu seinem neuen Song und dem Video. "Das Lied wäre sonst nicht zustande gekommen", berichtet Sauter. Er hatte wieder mehr Zeit und dann einen Riesenspaß beim Videodrehen.

Video auf Youtube

Sauter: "Es war eine Beschäftigung während des Lockdowns", zumal das Wetter tagelang sehr monoton gewesen sei – schließlich kann man sich ja auch nicht mehr mit Freunden treffen und die große Weihnachtsfeier bei der Omi in Bisingen ist ebenfalls ausgefallen. "Heimat" – ein wichtiges Stichwort für Sauter.

Er wohnt inzwischen zwar in Stuttgart, derzeit telefoniert er aber viel mit Verwandten und Bekannten in Bisingen, auch die Burg Hohenzollern hat er mit dem neuen Audioguide besichtigt. Er habe "so tolle Momente in Bisingen gehabt". Da erinnert er sich etwa an den Auftritt beim Hexenball in der Hohenzollernhalle 2016, noch heute schwärmt er von dem "tollen Publikum". Und wenn ihn in der Landeshauptstadt jemand fragt, woher er kommt, antwortet er: "Von der Alb".

Sein neues Lied, "F*uck U (2020)", ist übrigens in Rekordzeit entstanden: Geschrieben hat er es vor Weihnachten, und kurz vor dem Jahreswechsel drehte er das Video, das seit Ende Dezember auf dem Youtube-Kanal von Charlie Baker verfügbar ist.