Die Kinder und Jugendlichen der sonderpädagogischen Einrichtungen und der Kindergärten in Hechingen durften den Rummelplatz in Beschlag nehmen – einige Eindrücke.

Der Regen tat dem Spaß auf dem Irma-West-Fest am Montag keinen Abbruch: Trotz des Nieselwetters waren am Vormittag einige Gruppen der sonderpädagogischen Schulen und Kindergärten auf den Hechinger Festplatz gekommen. Für die Kinder gab es Sonderfahrten sowie ein Mittagessen vom Hechinger Turnverein.

Dieser bewirtet die Gäste schon seit vielen Jahren auf dem Irma-West Fest. Der Vorsitzende des Turnvereins, Michael Dietmann, zieht eine positive Bilanz: „Es lief gut dieses Jahr, besonders am Freitag war sehr viel los.“ Auch am Wochenende sei das Bewirtungszelt trotz des wechselhaften Wetters gut besucht gewesen. „Es ist für uns besser, wenn es erst am Abend anfängt zu regnen, denn dann sind die Leute schon da. Wenn es schon am Nachmittag regnet, kommen viele erst gar nicht“, berichtet Dietmann.

Er selbst war auch schon als Kind jedes Jahr mit dem Turnverein auf dem Fest dabei. „Als Hechinger wächst man hier hinein“, sagt er. Zwar ist es jedes Jahr eine Herausforderung, genug freiwillige Helfer zu finden, aber durch engagierte Überzeugungsarbeit kamen doch immer genug zusammen. Aufhören wird der Verein nicht, denn „Tradition verpflichtet“, so Dietmann.

Es entstehen im Verein „ganz neue Verbindungen“

„Das Irma-West-Fest ist das Großereignis in Hechingen, hier können wir uns als Verein auch präsentieren.“ Das sei nicht nur für die Außenwirkung des TV Hechingens gut,es stärke den Verein auch von innen. Dietmann: „Es entstehen unter den Helfern ganz neue Verbindungen. Wir haben verschiedene Sportarten im Verein, die sonst wenig Berührungspunkte miteinander haben. Hier kommen Leute aus den verschiedensten Sportgruppen zusammen.“

Kinder toben sich kreativ aus

Die Fortsetzung fand das Kinderfest mit dem Kindernachmittag, bei dem die jungen Besucher die Fahrgeschäfte zu verbilligten Preisen nutzen durften. In der Bastelwerkstatt der Hechinger Kindergärten konnten sich die Kinder kreativ austoben. Wer selbst nicht Hand anlegen wollte, konnte sich beim Kinderschminken verzieren lassen.

Den Abschluss des 79. Irma-West-Kinderfests bildete am Abend das große Feuerwerk mit musikalischer Begleitung auf dem Festplatz.