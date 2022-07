Irma West in Hechingen

Nach Alt-Bürgermeister Weber wurden Franz Ermantraut und Klaus-Peter Walter zu Ehrenmitglied 2 und 3 bei der Festhandlung ernannt. Verfolgt haben das Geschehen auf der Bühne vor dem Rathaus Tausende Zuschauer – es war der perfekte Auftakt zum Kinderfest.















Link kopiert

Hechingen - Die Mitgliederversammlung hatte die Verleihung der Ehrenmitgliedschaften im April einstimmig beschlossen und den Vorstand gebeten, diese Ehrungen im Rahmen der Festhandlung durchzuführen. Als Gründungsmitglieder schufen Franz Ermantraut und Klaus-Peter Walter die Irma-West-Gemeinschaft.

Franz Ermantraut und Klaus-Peter Walter werden Ehrenmitglieder

Franz Ermantraut führte 20 Jahre (von 2001 bis 2021) lang die Irma-West-Gemeinschaft als erster Vorsitzender an. Klaus-Peter Walter war zeitgleich 20 Jahre lang dritter Vorsitzender und Leiter des Arbeitskreises Festumzug. Beide erhielten am Abend eine von Juwelier Bidlingmaier in aufwendiger Handarbeit angefertigte hochwertige Ehrennadel mit Ehrenurkunde.

Auch das Theaterspiel vor dem Rathaus haben Tausende Besucher verfolgt: Mit aufwendig gestalteten Kostümen, viel Liebe zum Detail und im Schein von Lampions und Giebelbeleuchtung wird von der Entstehung des Festes erzählt. Mit Freude und Eifer waren auch die Erstklässler wieder mit von der Partie, die in die Irma-West-Gemeinschaft aufgenommen wurden.

Das Ende des Programms bedeutete jedoch nicht das Ende des Irma-West-Kinderfests. Dieses ist am Sonntag unter anderem mit dem Umzug weitergegangen.

Ehrungen

Zuvor wurden beim Seniorennachmittag am Freitag Mitglieder des Jugendfanfarenzugs ausgezeichnet: Bronze (3 bis 5 Jahre dabei): Christiana Gatsonidoo, Fabian Bulach, Ilias Gatsonidis, Joel Patrice Fézelot, Johannes Scheiling, Julius Klumpp, Lukas Hartwich, Patrick Bock, Vera Kachur, Eduardo Fierro, Dean Flaitz, Samantha Bock, Niclas Schneider, Rashid Forouhar, Maxim Lenk. Silber (6 bis 8 Jahre dabei): Christopher Tragas, Jakob Schinzinger, Lenny Lontschar, Luca Zimmermann, Luis Hellstern, Silas Brecht. Gold (9 Jahre und mehr dabei): Konstantin Tragas.

Geschichte

Um jedermann zu erzählen und zu erinnern, wofür das Kinderfest steht, hat man sich 1998 entschieden, in spielerischen Szenen die Auswanderung der Hechinger Familie West nachzuerzählen.

Der in Hechingen als Fred Wüst geborene und 1872 nach Amerika ausgewanderte Fred West ist in der Neuen Welt zu ansehen und Wohlstand gekommen. Allerdings verlor er sein einziges Kind, seine Tochter Irma, im Alter von 24 Jahren, wenig später seine Frau. Als er im Jahr 1930 starb, vermachte er seiner Heimatstadt Hechingen eine beachtliche Summe, um jährlich zur Erinnerung an seine Tochter das Irma-West-Kinderfest zu veranstalten. Das Schauspiel zeigt Lebensstationen von der Auswanderung bis zur Realisierung des Testaments.