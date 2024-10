Irma-West-Hain in Hechingen: 99 Winterlinden stehen nun auf dem Martinsberg

1 Ran an die Schaufel: Mit Unterstützung der Mitarbeiter des städtischen Forstbetriebs pflanzen die Werkrealschüler die Winterlinden am Martinsberg. Foto: Benjamin Roth

Zehn neue Winterlinden für den Irma-West-Hain: Bei der Pflanzaktion am Freitagmorgen wurden wieder wachsende Erinnerungen an das Irma-West-Fest geschaffen. Für zwei beteiligte Protagonisten war es die letzte Pflanzung in offizieller Funktion.









Das Ende zweier Ären im Hechinger Stadtleben ist bei der Pflanzaktion im Irma-West-Hain am Martinsberg am Freitagmorgen eingeläutet worden. Sowohl für Ursula Schön, seit 33 Jahren an der Werkrealschule am Schloßberg – seit 2014 als Schulleiterin – tätig als auch für Stadtförster Rainer Wiesenberger war es die letzte Pflanzaktion in offizieller Funktion.